Президента ФСБ арестовали 

По данным следствия, бывший сотрудник госбезопасности пытался получить от предпринимателя 24 миллиона рублей за решение проблем, возникших из-за несуществующего уголовного преследования.

Основанием для возбуждения уголовного дела против Першина послужило заявление в правоохранительные органы Сергея Мелина, гендиректора ООО «Лагуна», занимающегося арендой недвижимого имущества. Першин рассказал Мелину, что в отношении него оперативники полиции якобы намерены направить материалы проверки в следственные органы Балашихи для возбуждения уголовного дела по факту мошенничества с земельными участками и их хищения. После этого он предложил посодействовать тому, чтобы силовики оставили его в покое, и запросил за это 24 миллиона рублей.

Мелин был хорошо знаком с господином Першиным, однако не поверил его словам и обратился в ФСБ. Дальнейшие переговоры проходили под контролем сотрудников спецслужбы. Суд арестовал президента фонда на два месяца.