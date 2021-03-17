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Москва

Навальный не имеет жалоб на содержание в покровской колонии 

News.ru и ещё 2 5 часов назад
Осуждённый на 2,5 года оппозиционер Алексей Навальный не жалуется на условия содержания в Исправительной колонии — 2, находящейся на территории Покрова во Владимирской области. Об этом 17 марта журналистам рассказал член региональной ОНК Сергей Яжан.
Ранее сам оппозиционер писал на своей странице в социальной сети, что ИК-2 является своеобразным «концлагерем в 100 км от Москвы». Но Яжан, посетивший Навального, заявил, что на условие содержания осуждённый основатель ФБК (признан иноагентом по решению Минюста) не жалуется на условия содержания в колонии. Более того, он пребывает в хорошем настроении.

Вчера я был в Покрове в колонии, навестил человека. Жалоб у него нет, настроение хорошее, — цитирует ТАСС члена ОНК.

Навального осудили на 2,5 года колонии по делу «Ив Роше», которое в ЕСПЧ назвали политически мотивированным. Также он признан Бабушкинским судом Москвы виновным по делу о клевете на ветерана Второй мировой войны Игната Артёменко. Оппозиционер должен выплатить штраф в размере 850 тысяч рублей в пользу государства.
"Жить можно": Навальный опубликовал пост из колонии
Как ранее передавал NEWS.ru, Навальный в Instagram рассказал, что в колонии запрещены мат и жаргонные слова и этот запрет строго соблюдается. Очень много видеокамер, «за всеми наблюдают и при малейших нарушениях составляют рапорт». Также он отметил, что у него на груди находится табличка с именем и фото и красной полосой в связи с признанием его склонным к побегу.
Ночью оппозиционер каждый час просыпается от того, что рядом с его кроватью стоит охранник, снимает его на камеру и говорит: «Два часа тридцать минут, осуждённый Навальный. Снятие с профилактического учёта как склонного к побегу. На месте».
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Комментарии 60
Происшествия , Видео , Ив Роше , Алексей Навальный , Игнат Артеменко , ЕСПЧ , Минюст РФ , ФСИН , ИТАР-ТАСС , Владимирская Область , Москва , Омск , Омская Область , Покров
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