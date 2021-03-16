Пять человек погибли после взрыва телевизора под Тамбовом

"Хозяин дома 1971 г.р. и его два брата 1959 г.р. и 1967 г.р., а также их знакомые — жители этого же села 1964 г.р. (мужчина) и 1975 г.р. (женщина) — после распития спиртных напитков остались ночевать в доме. В одной из комнат взорвался телевизор, в результате его возгорания произошло сильное задымление. Находившиеся в соседней комнате люди отравились угарным газом", — говорится в сообщении.