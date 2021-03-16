Пять человек погибли после взрыва телевизора под Тамбовом

Взрыв телевизора стал причиной гибели пяти человек в поселке под Тамбовом, они задохнулись в дыму, сообщает прокуратура региона.
Тела четырех мужчин и женщины были обнаружены утром 16 марта в квартире двухквартирного дома по улице Совхозной поселка Филатовский Инжавинского района. Предварительной причиной смерти следствие назвало отравление угарным газом.
"Хозяин дома 1971 г.р. и его два брата 1959 г.р. и 1967 г.р., а также их знакомые — жители этого же села 1964 г.р. (мужчина) и 1975 г.р. (женщина) — после распития спиртных напитков остались ночевать в доме. В одной из комнат взорвался телевизор, в результате его возгорания произошло сильное задымление. Находившиеся в соседней комнате люди отравились угарным газом", — говорится в сообщении.
По факту случившегося следствием возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Ход и расследование уголовного дела взяты прокуратурой области на контроль.