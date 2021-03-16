В Москве мужчину убили молотком 

"По предварительными данным, ночью 16 марта 2021 года вблизи жилого дома, расположенного по улице Довженко в городе Москве, подозреваемый напал на прохожего, которому причинил множественные удары ногами в область головы, после чего, продолжая реализовывать свой умысел на убийство, нанес мужчине множественные удары молотком в область головы. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия", — сказала Иванова журналистам.