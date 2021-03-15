«Новая газета» сообщила о химатаке на здание редакции

В Москве в редакции "Новой газеты" распылили неизвестное химическое вещество. Об этом говорится в сообщении редакции издания в Twitter.
"Здание, в котором находится и редакция "Новой газеты", поражено неизвестным химическим веществом неприятного запаха", — отметили в редакции.
В здании располагаются также другие организации. На месте работают МЧС, МВД и ФСБ. В 2018 году к редакции "Новой газеты" привезли овец в жилетках с надписью "Пресса".
В апреле 2017 года в редакцию издания поступило письмо в конверте, в котором находился неизвестный белый порошок.