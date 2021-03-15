Звезду шоу "Пацанки" задержали с наркотиками в Москве

У участницы реалити-шоу «Пацанки» Дианы Субботиной при себе обнаружен пакетик с запрещенным веществом, сообщает «Пятый канал» . Правоохранители назначили проведение проверки.

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По сведениям журналистов, инцидент произошёл в воскресенье 14 марта в Басманном районе Москвы. Известно, что досмотр 26-летней звезды телешоу провели сотрудники ГИБДД

Правоохранители обнаружили под бюстгальтером девушки полиэтиленовый пакетик со следами порошкообразного вещества. Еще один пакетик, но уже с наркотиком Субботина прятала под шапкой. Всего при себе у телезвезды было обнаружено 0,88 грамма запрещенного вещества.

В настоящее время ведется доследственная проверка обстоятельств задержания, по результатам которой правоохранители решат, заводить уголовное дело или нет.

Диана Субботина – уроженка Тюмени, несколько раз была судима. На шоу «Пацанки» она заявляла, что хочет измениться и начать новую жизнь.