Звезду шоу "Пацанки" задержали с наркотиками в Москве

У участницы реалити-шоу «Пацанки» Дианы Субботиной при себе обнаружен пакетик с запрещенным веществом, сообщает «Пятый канал»
. Правоохранители назначили проведение проверки.
По сведениям журналистов, инцидент произошёл в воскресенье 14 марта в Басманном районе Москвы. Известно, что досмотр 26-летней звезды телешоу провели сотрудники ГИБДД
.
Правоохранители обнаружили под бюстгальтером девушки полиэтиленовый пакетик со следами порошкообразного вещества. Еще один пакетик, но уже с наркотиком Субботина прятала под шапкой. Всего при себе у телезвезды было обнаружено 0,88 грамма запрещенного вещества.
В настоящее время ведется доследственная проверка обстоятельств задержания, по результатам которой правоохранители решат, заводить уголовное дело или нет.
Диана Субботина – уроженка Тюмени, несколько раз была судима. На шоу «Пацанки» она заявляла, что хочет измениться и начать новую жизнь.
В январе, как сообщал «Рамблер», СМИ сообщили, что в Минске задержали певца Тиму Белорусских. Журналисты утверждали, что у артиста нашли два килограмма наркотиков растительного происхождения, которые хранил дома для себя и друзей, продавать их не планировал. После появления новости о задержании и домашнем аресте певец написал в сторис своего Instagram, что «скучал по интересным выбросам».