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Девять подростков отравились на спортивной базе в Подмосковье

Газета.Ruиещё 6
2 часа назад
Девять подростов отравились на спортивной базе в поселке Кратово Раменского городского округа. Об этом сообщает прокуратура Московской области.
Массовое отравление подростков произошло в Подмосковье
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ
По предварительным данным, в больницу с жалобами на плохое самочувствие обратились девять человек в возрасте от 14 до 16 лет. Характер отравления подростов не уточняется.
По факту произошедшего организована проверка, по результатам которой будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства, в том числе действиям организации, оказывающей услуги питания.
Ранее сообщалось об отравлении более 140 детей в Барнауле.
Происшествия,Московская Область,Кратово,
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