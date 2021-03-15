Массовое отравление подростков произошло в Подмосковье

Девять подростов отравились на спортивной базе в поселке Кратово Раменского городского округа. Об этом сообщает прокуратура Московской области.
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По предварительным данным, в больницу с жалобами на плохое самочувствие обратились девять человек в возрасте от 14 до 16 лет. Характер отравления подростов не уточняется.
По факту произошедшего организована проверка, по результатам которой будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства, в том числе действиям организации, оказывающей услуги питания.