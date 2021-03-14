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Москва

СМИ: Двое рабочих сорвались с крыши на севере Москвы 

Вечерняя Москва 1 час назад
Двое рабочих сорвались с крыши в Москве
Фото: РИА Новости
Двое рабочих упали с крыши на 1-ом Хорошевском проезде в столице, когда чистили лед. Инцидент случился в воскресенье, 14 марта.
Рабочие забрались на крышу после того, как на один из автомобилей рухнул лед. Мужчины поскользнулись и упали с трехметровой высоты.
С различными травмами пострадавших доставили в одну из московских больниц, передает РЕН ТВ.
Ранее сообщалось, что рабочий скончался после падения в шахту лифта на западе Москвы. 40-летний мужчина занимался строительными работами в новом многоквартирном доме на улице Заречной.
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Происшествия , РЕН ТВ , Москва
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