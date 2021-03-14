Двое рабочих сорвались с крыши в Москве

Двое рабочих упали с крыши на 1-ом Хорошевском проезде в столице, когда чистили лед. Инцидент случился в воскресенье, 14 марта.

Рабочие забрались на крышу после того, как на один из автомобилей рухнул лед. Мужчины поскользнулись и упали с трехметровой высоты.

С различными травмами пострадавших доставили в одну из московских больниц, передает РЕН ТВ