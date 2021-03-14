Гражданин Армении Арман Джанджугазян, приговоренный армянским судом к 22 годам лишения свободы за убийство в 2017 году российского военнослужащего Дмитрия Ялпаева в Гюмри, обвиняется в покушении на жизнь двух сотрудников уголовно-исправительного учреждения (УИУ), в котором отбывает наказание, сообщается на сайте судебной информации datalex.am.

Судебный процесс в рамках уголовного дела по статье "покушение на убийство двух и более лиц по мотиву национальной, расовой или религиозной ненависти либо религиозного фанатизма" проходит в суде Ширакской области. Согласно материалом следствия, размещенным на сайте datalex.am, Джанджугазян с "прямым умыслом на лишение жизни" ранил двух сотрудников учреждения одноразовой бритвой.

"В результате активного сопротивления сотрудников УИУ преступление не было доведено до конца по не зависящим от исполнителя обстоятельствам", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после нападения осужденный выкрикивал угрозы убийством в адрес христиан. Уточняется, что инцидент произошел летом 2020 года, дело было передано в суд в конце декабря.

Военнослужащий российской военной базы Дмитрий Ялпаев был убит 22 апреля 2017 года. Он скончался на месте от геморрагического шока, получив восемь колото-резаных ран в области шеи, спины и головы. По данным следствия, Джанджугазян при содействии неустановленных лиц, представившихся сторонниками террористической организации "Исламское государство"*, по мотивам религиозной ненависти нанес Ялпаеву несколько ударов ножом. В ноябре 2018 года Джанджугазян был приговорен к 22 годам лишения свободы: 20 лет за убийство и еще два года – за незаконное ношение холодного оружия.