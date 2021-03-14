Девочку со следами укусов нашли под окнами дома в Москве

Тело 14-летней девочки со следами укусов собаки и характерными для падения с высоты травмами обнаружили под окнами дома жилого на западе Москвы , сообщили в столичной прокуратуре. В надзорном ведомстве отметили, что подростки находились в квартире с двумя собаками бойцовской породы без присмотра взрослых.

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«14-летняя девочка пришла к своему 15-летнему знакомому, в ночное время подростки находились в квартире без присмотра взрослых. При этом в квартире находились две собаки бойцовской породы американский стаффордширский терьер», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, девочка выпала из окна.

«На теле девочки обнаружены телесные повреждения, характерные при падении с высоты, а также от укуса собаки», — уточнили в прокуратуре.

Прокуратура Москвы организовала проверку, в ходе которой «будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка соблюдению требований федерального законодательства о несовершеннолетних». Также будут проверены действия родителей по исполнению ими своих обязанностей по воспитанию детей.

«По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — добавили в надзорном ведомстве.

В феврале в РФ впервые до суда дошло уголовное дело, возбужденное из-за гибели людей от бродячих собак. Как сообщили в управлении Следственного комитета России (СК) по Красноярскому краю и Хакасии, перед судом предстанет экс-глава управления дорог, инфраструктуры и благоустройства Красноярска Евгений Петрюк. В период работы чиновника в двух районах города от собак погибли четыре человека, еще двое получили травмы.