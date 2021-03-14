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Москва

В Москве похитили дочь совладельца нефтяной компании 

Майк Габриелян 1 час назад
Годовалую дочь совладельца нефтяной компании похитили в Москве. С заявлением о похищении ребенка в полицию обратилась Ольга Хилько, бывшая сожительница совладельца нефтяной компании Руслана Тутушева. Похищенной девочке 1 год и 3 месяца, передает канал Lifeshot.
Мать рассказала правоохранителям, что к ней домой вломились трое мужчин. Среди них якобы был ее бывший гражданский муж Тутушев. Один из мужчин держал Ольгу за шею, пока экс-сожитель забирал дочку. Женщина выбежала за похитителями на улицу, но остановить их не смогла.
Похожая история в жизни нефтемагната и его сожительницы происходила и ранее. Так, в апреле прошлого года «Рамблер» сообщал, что похищение четырехмесячного ребенка Тутушева-Хилько зафиксировала уличная камера наблюдения.
На кадрах две девушки и молодой человек прогуливаются с детской коляской. Внезапно к ним подбегают несколько мужчин. Один из них вырывает ребенка из рук матери. Женщина несколько минут бегает за похитителем, но он садится в автомобиль и скрывается.
Позже выяснилось, что Тутушев забрал четырёхмесячную дочку после крупного скандала с Хилько. Тогда женщина обратилась в суд. В конце прошлого года он присудил ребенка матери.
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Происшествия , Видео
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