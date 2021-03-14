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Появились сведения о пострадавших при крушении Ан-26 в Казахстане 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 17 1 час назад
Появились сведения о пострадавших при крушении Ан-26 в Казахстане
Фото: Соцсети
Пострадавшие при крушении военного самолета Ан-26 в районе аэропорта Алма-Аты находятся в реанимации городской больницы, сообщили в пресс-службе управления общественного здоровья Алма-Аты.

«Пострадавшие находятся в реанимации. Их состояние стабильно тяжелое», — приводит слова представителя пресс-службы ТАСС.

По данным пресс-служба администрации города Алма-Аты, пострадавшие 1987 и 1996 годов рождения находятся в реанимации 4-й городской клинической больницы Алма-Аты. Они получили переломы и черепно-мозговые травмы, один из пострадавших получил ожоги тела второй и третьей степени.
Накануне в районе аэропорта Алма-Аты разбился принадлежащий Авиационной службе Комитета национальной безопасности Казахстана самолет Ан-26, следовавший по маршруту Нур-Султан — Алма-Ата, в результате четыре человека погибли, еще двое пострадали.
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Происшествия , Катастрофы , ИТАР-ТАСС , Алма-Ата
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