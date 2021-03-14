Появились сведения о пострадавших при крушении Ан-26 в Казахстане 

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Пострадавшие при крушении военного самолета Ан-26 в районе аэропорта Алма-Аты находятся в реанимации городской больницы, сообщили в пресс-службе управления общественного здоровья Алма-Аты.

«Пострадавшие находятся в реанимации. Их состояние стабильно тяжелое», — приводит слова представителя пресс-службы ТАСС.

По данным пресс-служба администрации города Алма-Аты, пострадавшие 1987 и 1996 годов рождения находятся в реанимации 4-й городской клинической больницы Алма-Аты. Они получили переломы и черепно-мозговые травмы, один из пострадавших получил ожоги тела второй и третьей степени.