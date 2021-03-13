7 лет тюрьмы грозит пранкеру за шутку про COVID-19 в Москве

Видеоблогер Кароматулло Джаборов с февраля прошлого года находится в московском СИЗО из-за неудачного пранка о коронавирусе. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

В феврале 2020 года уроженец Таджикистана вошел в метро и в вагоне громко заявил, что «коронавирус уже здесь». После этого он упал на пол и будто забился в конвульсиях. На тот момент в столице не было зафиксировано ни одного случая заражения.

Джаборов опубликовал видео, а через несколько дней его задержали и обвинили в хулиганстве. Суд постановил заключить его под стражу, и всю пандемию блогер провел в «Бутырке».

Адвокат пранкера рассказал, что его клиент возместил метрополитену материальный ущерб за задержку поезда из-за паники пассажиров. Джаборову грозит до семи лет лишения свободы.