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Москва

Пранкер пошутил про коронавирус и всю пандемию просидел в СИЗО 

Lenta.ru 1 час назад
7 лет тюрьмы грозит пранкеру за шутку про COVID-19 в Москве
Фото: РИА Новости
Видеоблогер Кароматулло Джаборов с февраля прошлого года находится в московском СИЗО из-за неудачного пранка о коронавирусе. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
В феврале 2020 года уроженец Таджикистана вошел в метро и в вагоне громко заявил, что «коронавирус уже здесь». После этого он упал на пол и будто забился в конвульсиях. На тот момент в столице не было зафиксировано ни одного случая заражения.
Джаборов опубликовал видео, а через несколько дней его задержали и обвинили в хулиганстве. Суд постановил заключить его под стражу, и всю пандемию блогер провел в «Бутырке».
Адвокат пранкера рассказал, что его клиент возместил метрополитену материальный ущерб за задержку поезда из-за паники пассажиров. Джаборову грозит до семи лет лишения свободы.
В июне 2020 года в Дагестане задержали трех россиян по подозрению в распространении одного из самых популярных фейков о коронавирусе. По версии следствия, подозреваемые распространили через мессенджер WhatsApp ложную информацию о том, что в смерти людей и падеже домашней птицы в городе Буйнакске и Карабудахкентском районе виноваты органы государственной власти, якобы распылявшие COVID-19 над населенными пунктами с вертолетов.
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Происшествия , Криминал , ФСИН , Аргентина , Буэнос-Айрес
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