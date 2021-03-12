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В Ставрополе задержали замглавы правительства края Золотарева 

РИА Новости 1 час назад
В Ставрополе задержали замглавы правительства края Золотарева
Фото: Министерство строительства и архитектуры Ставропольского края
Следователи возбудили уголовное дело в отношении заместителя председателя правительства Ставропольского края Александра Золотарева, подозреваемого во взяточничестве, он задержан в аэропорту при попытке скрыться, сообщает следственное управление СК по региону.
По версии следствия, общая сумма взяток — более 60 миллионов рублей.

"Возбуждено уголовное дело в отношении заместителя председателя правительства Ставропольского края Александра Золотарева. Он подозревается в получении взяток в особо крупном размере", — говорится в сообщении.

По данным следствия, в декабре 2017 году Золотарев, вступив в сговор с замещавшим должность первого заместителя министра строительства и архитектуры Ставропольского края Алексеем Когарлыцким, получил взятку в размере 2,5 миллиона рублей от представителя акционерного общества за покровительство при реализации госконтракта по строительству нового корпуса Краевой детской клинической больницы в Ставрополе.
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В 2018 году Золотарев вместе с Когарлыцким, действуя по отлаженной схеме, получили от представителя того же юридического лица взятку в размере свыше 15,5 миллиона рублей за покровительство при реализации госконтракта по строительству лечебно-диагностического корпуса Краевого клинического кардиологического диспансера в Ставрополе.
СК отмечает, что в 2019 году Золотарев вместе с Когарлыцким получили взятку от представителя той же самой организации в размере более 45 миллионов рублей за покровительство при реализации госконтракта по строительству лечебно-диагностического корпуса Ставропольского краевого клинического онкологического диспансера в Ставрополе.

"Сегодня по поручению следователя СУСК России по Ставропольскому краю Золотарев был задержан в аэропорту Ставрополя при попытке скрыться", — сказано в сообщении.

В ближайшее время Следственный комитет направит в суд ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, добавлено в сообщении. Сейчас с задержанным проводятся следственные и иные процессуальные мероприятия, уточнили в ведомстве.
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Происшествия , Александр Золотарев , ФСБ , СКР
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