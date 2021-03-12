Дело об убийстве Япончика передано в суд

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Рамблер» писал, что Япончик был расстрелян в 2009 году у ресторана «Тайский слон». СК РФ назвал организатором убийства вора в законе Илью Симонию по прозвищу Махо. Ему были заочно предъявлены обвинения.

По данным прокуратуры, перед судом предстанут Каха Газзаев, Муртаз Шадания и Джамбула Джанашия, которые были привлечены к убийству для «передела сфер влияния».

«Фигуранты путем скрытного наблюдения установили образ жизни Иванькова, круг его знакомств и связей, места проживания, отдыха и маршруты передвижения. После этого они незаконно приобрели снайперскую винтовку Драгунова и патроны к ней, автомобиль «Газель», а также мобильные телефоны, посредством которых общались между собой», - говорится в сообщении.

В итоге 28 июля 2009 года Газзаев, Джанашия, Шадания, а также Нугзар Папава и Астамур Бутба прибыли к ресторану «Тайский слон».

«Примерно в 20 часов Бутба, находясь в кузове автомашины «Газель», выстрелил из винтовки в Иванькова, когда тот выходил из ресторана, причинив телесные повреждения, от которых он 9 октября 2009 года скончался в лечебном учреждении. Газзаеву, Шадании и Джанашии избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - пояснили в ведомстве.