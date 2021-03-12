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В Башкирии раскрыто убийство с 37 ножевыми 26-летней давности 

Алиса Селезнёва 1 час назад
В Башкирии раскрыли убийство с 37 ножевыми ранениями
Фото: РИА Новости
В Башкирии следователи раскрыли убийство пожилой женщины, которое было совершено 26 лет назад в селе Мирный. Подозреваемый признал свою вину и рассказал, как нанес 71-летней пенсионерке 37 ножевых ранений, заявили в СУ СК России по региону.
В ведомстве отметили, что убийство произошло в декабре 1994 года, при этом из дома пожилой сельчанки пропали телевизор и деньги. Тогда раскрыть преступление не удалось, но в 2021 году следователи вновь тщательно допросили свидетелей и изучили материалы дела.

«В результате, подозрение пало на 48-летнего жителя села Мирный, который впоследствии был неоднократно судим за кражи, незаконное проникновение в жилище, изнасилование, убийство и поджог, и в настоящее время отбывает наказание в исправительной колонии», — пояснил следком.

Следователи выяснили, что примерно в то время, когда было совершено убийство, обвиняемый как-то вернулся домой с телевизором, после чего сжег свою одежду. В итоге мужчина признал свою вину и рассказал, что произошло.

«По версии следствия, в декабре 1994 года обвиняемый, полагая, что его односельчанки нет дома, проник в ее жилище, чтобы похитить скопленные сбережения и другие ценности. Однако, женщина оказалась дома и, заметив злоумышленника, начала кричать», — отмечается в сообщении.

В итоге мужчина взял нож и не менее 37 раз ударил им жертву. После чего забрал из дома телевизор, деньги и ушел.
«Рамблер» писал, что ранее полицейские в Приморье раскрыли убийство шести человек, в том числе двоих детей, совершенное пятнадцать лет назад. В МВД заявили, что подозреваемый из-за ревности своей девушки убил сначала одну женщину, а потом еще пять человек, которые в тот вечер находились дома и стали свидетелями преступления.
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Происшествия , СКР , МВД , ФСИН
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