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Россиянка устроила интимную фотосессию для 10-летней дочери

Артём Кульша
34 минуты назад
Жительница Санкт-Петербурга устроила интимную фотосессию для своей 10-летней дочери. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Россиянка устроила интимную фотосессию для 10-летней дочери
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Не позже середины февраля женщина организовала в своей квартире на проспекте Кузнецова и других неустановленных местах порнографическую съемку своей дочери с целью последующего распространения данных материалов.
Сотрудники правоохранительных органов уличили ее в этом и возбудили в ее отношении уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера, совершенных с особой жестокостью и сопряженных с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Подозреваемая была задержана и заключена под стражу.
В ноябре, как сообщал «Рамблер», в пресс-службе управления Следственного комитета по Новгородской области рассказали о завершении расследования и направлении в суд уголовного дела в отношении 32-летнего жителя Великого Новгорода по статьям «Развратные действия», «Половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, совершенное в отношении двух или более лиц», «Изготовление материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних» и «Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов».
По данным СМИ, указанные преступления совершил учитель английского языка в школе 36 в Великом Новгороде, а одной из его жертв было 15 лет.
Происшествия,СКР,МВД,Санкт-Петербург,
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