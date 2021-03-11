Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

ОЗХО отказалась изучать анализы Навального в России 

News.ru и ещё 1 54 минуты назад
ОЗХО отказалась изучить анализы Навального в России
Фото: РИА Новости
Российская сторона предлагала Организации по запрещению химического оружия провести изучение анализов отравленного оппозиционера Алексея Навального в российской лаборатории, однако получила отказ, рассказал постпред России при ОЗХО Александр Шульгин.
По его словам, осенью 2020 года Россия предложила организации провести анализы на базе 62-ой сертифицированной ОЗХО лаборатории НИИ гигиены, профпаталогии и экологии человека.
Мы предлагали играть открыто и честно: «Вот вам оставшиеся в России образцы биоанализов, пожалуйста, давайте в нашем присутствии с использованием ваших штативов и реактивов посмотрим, что там есть в этих анализах, сравним эти анализы». Честно же. Ответ:

«Нет — не можем», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Шульгин уверен, что таким образом организация «сделала невозможной работу» по техническому содействию. По его словам, другие страны тормозят сотрудничество по отравлению Навального и делают его невозможным.
Навальному стало плохо 20 августа в выполнявшем рейс из Томска в Москву самолёте. Он был госпитализирован в Омске, где врачи ввели его в искусственную кому. Спустя два дня пациента перевезли в клинику в Берлине. Её специалисты сообщили, что оппозиционер был отравлен ингибиторами холинэстеразы. Военные токсикологи определили, что в качестве яда использовалось вещество из группы «Новичок».
Политик был арестован 18 января в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии, где проходил лечение. Московским судом Навальный был осуждён на 3,5 года колонии по делу «Ив Роше». Мосгорсуд признал законным ранее вынесенный вердикт, но изменил срок отбывания наказания оппозиционера в колонии — он проведёт в ней два года шесть месяцев, поскольку часть времени находился под домашним арестом. Навальному заменили условный срок на реальный, так как он не отмечался в инспекции ФСИН, когда лечился в Германии, писал NEWS.ru.
Видео дня. В Африке нашли гору, на 90% состоящую из золота
News.ru: последние новости
Отрезавшая ребёнку голову няня готовится выйти на свободу Отрезавшая ребёнку голову няня готовится выйти на свободу В Москве нашли тело доцента Тимирязевской академии В Москве нашли тело доцента Тимирязевской академии Полиция задержала подозреваемого в убийстве четырёх человек в Подмосковье Полиция задержала подозреваемого в убийстве четырёх человек в Подмосковье
Комментарии
Происшествия , Ив Роше , Алексей Навальный , Александр Шульгин , ОЗХО , Мосгорсуд , Аэропорт Шереметьево , ФСИН , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Из-за террориста-смертника был введен режим КТО
00:30
Из-за террориста-смертника был введен режим КТО
Происшествия Криминал
«Надувной» ядерный «Скальпель» удивил американцев
00:07
«Надувной» ядерный «Скальпель» удивил американцев
Армия Оружие
Блогерша в купальнике прокатилась на лыжах в Сочи
00:25
Блогерша в купальнике прокатилась на лыжах в Сочи
Общество
Дебоширка с пивом устроила скандал в самолете
00:44
Дебоширка с пивом устроила скандал в самолете
Происшествия Новости Москвы
В кортеже Путина появился электромотоцикл Aurus
03:04
В кортеже Путина появился электромотоцикл Aurus
Наука и техника
Бродячий пес едва не загрыз ребенка в Новосибирске
00:27
Бродячий пес едва не загрыз ребенка в Новосибирске
Происшествия
Мужчина отбился от акулы при помощи удочки
00:32
Мужчина отбился от акулы при помощи удочки
Происшествия В мире
У берегов Румынии затонул сухогруз
00:20
У берегов Румынии затонул сухогруз
Происшествия В мире
Мужчина с обрезом захватил в заложницы сотрудницу МФО
00:45
Мужчина с обрезом захватил в заложницы сотрудницу МФО
Происшествия
Автобус с детьми рухнул в пропасть с 20-метровой высоты
01:15
Автобус с детьми рухнул в пропасть с 20-метровой высоты
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение