ОЗХО отказалась изучить анализы Навального в России

По его словам, осенью 2020 года Россия предложила организации провести анализы на базе 62-ой сертифицированной ОЗХО лаборатории НИИ гигиены, профпаталогии и экологии человека.

Мы предлагали играть открыто и честно: «Вот вам оставшиеся в России образцы биоанализов, пожалуйста, давайте в нашем присутствии с использованием ваших штативов и реактивов посмотрим, что там есть в этих анализах, сравним эти анализы». Честно же. Ответ:

«Нет — не можем», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Шульгин уверен, что таким образом организация «сделала невозможной работу» по техническому содействию. По его словам, другие страны тормозят сотрудничество по отравлению Навального и делают его невозможным.

Навальному стало плохо 20 августа в выполнявшем рейс из Томска в Москву самолёте. Он был госпитализирован в Омске, где врачи ввели его в искусственную кому. Спустя два дня пациента перевезли в клинику в Берлине. Её специалисты сообщили, что оппозиционер был отравлен ингибиторами холинэстеразы. Военные токсикологи определили, что в качестве яда использовалось вещество из группы «Новичок».