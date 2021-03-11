Доцента Тимирязевки нашли застреленным

Москве нашли мертвым основателя гольф-клуба в Тимирязевской академии Захида Уразбахтина, сообщает «Комсомольская правда».

По данным источника издания, тело Уразбахтина обнаружил его 24-летний сын. Отец не отвечал на телефонные звонки, и сын решил приехать к нему домой. В квартире он нашел Уразбахтина с огнестрельным ранением головы. В другой комнате было обнаружено оружие.

Тело и оружие направили на экспертизу.

53-летний Захид Уразбахтин был кандидатом сельскохознаук и доцентом одной из кафедр РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, занимал должность руководителя Учебно-научного производственного центра спортивного газоноустройства и ландшафтного газоноведения.

В 2016 году разгорелся скандал после публикаций в СМИ о нецелевом использовании земли Тимирязевской академии. Уразбахтин организовал поле для гольфа на земле, на которой студенты должны были проходить практику по выращиванию различных культур.