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Основателя гольф-клуба в Тимирязевской академии нашли застреленным 

Вероника Полынина 27 минут назад
Доцента Тимирязевки нашли застреленным
Фото: m2tv.ru
В Москве нашли мертвым основателя гольф-клуба в Тимирязевской академии Захида Уразбахтина, сообщает «Комсомольская правда».
По данным источника издания, тело Уразбахтина обнаружил его 24-летний сын. Отец не отвечал на телефонные звонки, и сын решил приехать к нему домой. В квартире он нашел Уразбахтина с огнестрельным ранением головы. В другой комнате было обнаружено оружие.
Тело и оружие направили на экспертизу.
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53-летний Захид Уразбахтин был кандидатом сельскохознаук и доцентом одной из кафедр РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, занимал должность руководителя Учебно-научного производственного центра спортивного газоноустройства и ландшафтного газоноведения.
В 2016 году разгорелся скандал после публикаций в СМИ о нецелевом использовании земли Тимирязевской академии. Уразбахтин организовал поле для гольфа на земле, на которой студенты должны были проходить практику по выращиванию различных культур.
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Происшествия , Комсомольская правда
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