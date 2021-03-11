Руководство Spar подозревают в краже 8 млрд у банка

"По версии следствия, в январе 2018 года представители ООО "ТД "Интерторг", предоставив в банк заведомо ложные сведения, заключили кредитные договоры без намерения выполнять свои обязательства. После перечисления банком заемных денежных средств в размере не менее 8 млрд рублей злоумышленники распорядились ими по собственному усмотрению", — сказала Волк.