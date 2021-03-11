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Руководители торговой сети Spar подозреваются в хищении 8 млрд рублей у Сбербанка 

ТАСС 45 минут назад
Руководство Spar подозревают в краже 8 млрд у банка
Фото: ТАСС
Задержанные руководители ООО "ТД "Интерторг", в которое входят торговые сети Spar и "Народная семья", подозреваются в хищении 8 млрд рублей у Сбербанка. Об этом журналистам сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Как уточнил источник в правоохранительных органах, среди задержанных совладелец компании Аллахверди Абдулаев.

"По версии следствия, в январе 2018 года представители ООО "ТД "Интерторг", предоставив в банк заведомо ложные сведения, заключили кредитные договоры без намерения выполнять свои обязательства. После перечисления банком заемных денежных средств в размере не менее 8 млрд рублей злоумышленники распорядились ими по собственному усмотрению", — сказала Волк.

В настоящее время ООО "ТД "Интерторг" признано банкротом.
Абдулаева и двух топ-менеджеров компании задержали в Санкт-Петербурге 10 марта сотрудники следственного департамента МВД России и управления "К" службы экономической безопасности ФСБ России.
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Уголовное дело по статье "Мошенничество в сфере кредитования" расследуют сотрудники следственного департамента МВД. Статья предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

"В Санкт-Петербурге в нескольких офисах и по адресам проживания подозреваемых проведены обыски, в ходе которых изъяты предметы и документы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела", — добавила Волк.

Следователи назначили судебные экспертизы, провели выемки финансовой и юридической документации в кредитной организации, сейчас проводятся допросы свидетелей и очные ставки с фигурантами.
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Происшествия , Ирина Волк , ФСБ , Сбербанк России , МВД
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