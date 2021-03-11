В Москве пропала без вести модель Гретта Ведлер 

Модель Гретта Ведлер пропала без вести. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Некоторое время назад знакомый девушки обратился с заявлением в полицию о том, что не может связаться с подругой с 24 февраля.

Он рассказал, что недавно мужчина, с которым Ведлер состояла в близких отношениях, украл у нее 150 тысяч рублей, после чего стал преследовать и угрожать убийством, чтобы она не обращалась в правоохранительные органы . В последнее время модель жила в отеле на Лесной улице в Москве.

9 февраля, как сообщал «Рамблер», 66-летний олимпийский чемпион Александр Блинов пропал без вести в деревне Андреевское Можайского района Московской области, где жил и работал.

Позавчера он был найден мертвым в сугробе в 150 метрах от дома. Его друг Александр Евдокимов рассказал, что в день исчезновения водитель такси высадил спортсмена в 500 метрах от дома, потому что не мог проехать дальше из-за выпавшего снега. Блинов пошел дальше пешком, но упал в сугроб и умер.

Вчера СМИ сообщили, что 8 марта 27-летний служащий Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России , находясь в состоянии алкогольного опьянения, избил свою девушку за то, что она без спроса залезла в его смартфон.

Он бил ее головой об стену, ногами по лицу и в живот, железной ложкой. Врачи диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом костей носа, параорбитальную гематому, ушибы мягких тканей лица, левого плечевого сустава, левой кисти, нижних конечностей, множественные кровоподтеки.