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В Москве пропала без вести модель Гретта Ведлер 

Артём Кульша 35 минут назад
В Москве пропала без вести модель Гретта Ведлер
Фото: Youtube
Модель Гретта Ведлер пропала без вести. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Некоторое время назад знакомый девушки обратился с заявлением в полицию о том, что не может связаться с подругой с 24 февраля.
Он рассказал, что недавно мужчина, с которым Ведлер состояла в близких отношениях, украл у нее 150 тысяч рублей, после чего стал преследовать и угрожать убийством, чтобы она не обращалась в правоохранительные органы. В последнее время модель жила в отеле на Лесной улице в Москве.
9 февраля, как сообщал «Рамблер», 66-летний олимпийский чемпион Александр Блинов пропал без вести в деревне Андреевское Можайского района Московской области, где жил и работал.
Позавчера он был найден мертвым в сугробе в 150 метрах от дома. Его друг Александр Евдокимов рассказал, что в день исчезновения водитель такси высадил спортсмена в 500 метрах от дома, потому что не мог проехать дальше из-за выпавшего снега. Блинов пошел дальше пешком, но упал в сугроб и умер.
Вчера СМИ сообщили, что 8 марта 27-летний служащий Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избил свою девушку за то, что она без спроса залезла в его смартфон.
Он бил ее головой об стену, ногами по лицу и в живот, железной ложкой. Врачи диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом костей носа, параорбитальную гематому, ушибы мягких тканей лица, левого плечевого сустава, левой кисти, нижних конечностей, множественные кровоподтеки.
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Происшествия , Александр Блинов , Александр Евдокимов , Генштаб , МВД
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