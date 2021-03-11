6 марта корабль Volgo Balt 179 покинул порт Ростова-на-Дону и должен был прибыть в Констанцу вечером 11 марта. Известно, что сухогруз был 1973 года постройки и ходил под флагом Коморских островов.

Сегодня в 04.40 утра (03.40 мск) он подал сигнал бедствия, который получила GSP Falcon, после чего незамедлительно началась спасательная операция. Позже к ней присоединилось Румынское агентство спасения человеческих жизней на море.