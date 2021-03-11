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Появилось видео с места крушения сухогруза у берегов Румынии

Алевтина Жаркова
1 час назад
У берегов Румынии потерпел крушение сухогруз Volgo Balt 179, на борту которого находилось 13 человек. Судно затонуло в 70 милях от побережья города Констанца. СМИ сообщают о двух погибших и 10 спасенных членов экипажа, ведутся поиски еще одного человека.
6 марта корабль Volgo Balt 179 покинул порт Ростова-на-Дону и должен был прибыть в Констанцу вечером 11 марта. Известно, что сухогруз был 1973 года постройки и ходил под флагом Коморских островов.
Сегодня в 04.40 утра (03.40 мск) он подал сигнал бедствия, который получила GSP Falcon, после чего незамедлительно началась спасательная операция. Позже к ней присоединилось Румынское агентство спасения человеческих жизней на море.
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