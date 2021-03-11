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Россиянин взял в заложники двух сотрудников фирмы микрозаймов

Артём Кульша
1 час назад
В Северодвинске вооруженный мужчина взял в заложники двух сотрудников микрофинансовой организации. Об этом сообщает телеграм-канал «Лайф Шот».
Около 11:00 по местному времени в помещение компании «Деньги в руки» на улице Ломоносова вошел мужчина, вооруженный обрезом, и взял в заложницы двух сотрудников, находившихся внутри.
Некоторое время спустя сообщение об этом поступило в полицию. К настоящему моменту ее сотрудники и две группы быстрого реагирования, выехавшие на место происшествия, оцепили все подходы к зданию. Пока мужчина не вступал в переговоры с правоохранителями и не предъявлял каких-либо требований.
«Предварительно, захватчик — клиент фирмы, у которого много долгов перед ней», — сообщает «Лайф Шот».
Осведомленный собеседник рассказал ТАСС, что мужчина вооружен ружьем и удерживает двоих сотрудников компании микрозаймов.
В феврале, как сообщал «Рамблер», в бюро кредитных историй «Эквифакс» подсчитали, что в течение декабря 2020 года микрофинансовые организации выдали россиянам 1,98 миллиона займов. Это исторический рекорд.
Происшествия,Видео,ИТАР-ТАСС,Северодвинск,
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