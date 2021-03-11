Около 11:00 по местному времени в помещение компании «Деньги в руки» на улице Ломоносова вошел мужчина, вооруженный обрезом, и взял в заложницы двух сотрудников, находившихся внутри.

Некоторое время спустя сообщение об этом поступило в полицию. К настоящему моменту ее сотрудники и две группы быстрого реагирования, выехавшие на место происшествия, оцепили все подходы к зданию. Пока мужчина не вступал в переговоры с правоохранителями и не предъявлял каких-либо требований.