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В Махачкале силовики начали контртеррористическую спецоперацию

Алиса Селезнёва
1 час назад
Неизвестные оказали вооруженное сопротивление силовикам, в Советском районе Махачкалы введен режим КТО. Об этом со ссылкой на региональный оперативный штаб сообщает ТАСС.
В штабе пояснили, что вооруженное сопротивление было оказано неизвестными во время проверки силовиками данных о подготовке террористических преступлений.
«11 марта в 10:15 начальником управления ФСБ России по Республике Дагестан принято решение о введении правового режима КТО в административных границах Советского района Махачкалы», - заявили в оперативном штабе.
«Рамблер» писал, что ранее председатель Национального антитеррористического комитета, директор ФСБ России Александр Бортников рассказал, что за последние 10 лет в России было предотвращено более 200 террористических актов. Он также отметил, что, если в 2010 году предотвращалось всего 10% таких атак, то в 2018 году - уже около 80%, а в 2020 году - 96%.
Происшествия,Видео,Александр Бортников,НАК,ФСБ,ИТАР-ТАСС,Махачкала,
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