Председателя суда увезли в наручниках с рабочего места

Ранее в отношении министра здравоохранения Республики Алтай Сергея Коваленко
и его помощника Рустама Туюнченкова было возбуждено
уголовное дело по пунктам «а» и «в» части 5 статьи 290 («Получение взятки»). Также их подозревают в двух эпизодах по части 6 статьи 290 («Получение взятки, совершенное организованной группой в особо крупном размере») УК РФ. По данным следствия, общая сумма взяток, по предварительным данным, составила около 4,6 миллиона рублей. Кроме того, в туалете министра нашли
тайник с шестью миллионами рублей.