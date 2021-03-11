Председателя суда увезли в наручниках с рабочего места

Геннадий Байрак был назначен председателем Октябрьского районного суда в марте 2015 года указом президента России на шесть лет. Согласно сведениям о доходах, в 2019 году он заработал 5,8 миллиона рублей, владеет земельным участком площадью 732 квадратных метра, жилым домом площадью 321,6 квадратного метра с бассейном и автомобилем Audi A4, отмечает издание.