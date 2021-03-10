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Соучастника убийства подмосковной следовательницы осудили на 9,5 лет тюрьмы 

РИАМО 17 минут назад
Соучастника убийства подмосковной следовательницы осудили
Фото: РИА Новости
Суд вынес приговор в отношении молодого человека, который принимал участие в поиске исполнителя убийства следовательницы Евгении Шишкиной и был на тот момент несовершеннолетним, он признан виновным в пособничестве убийству и незаконном хранении оружия и боеприпасов, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.
В октябре 2018 года в поселке Архангельское в городском округе Красногорск Абдулазиз Абдулазизов два раза выстрелил в Евгению Шишкину из самодельного огнестрельного оружия и убил ее. Убийцу уже приговорили к 14 годам строгого режима.

«Установлено, что в 2018 году несовершеннолетний в ходе переписки в одном из мессенджеров в сети Интернет получил заказ от Ярослава Сумбаева на совершение убийства следователя Евгении Шишкиной. Однако о должностном положении потерпевшей он проинформирован не был. Затем несовершеннолетний привлек своего знакомого — Абдулазиза Абдулазизова», — говорится в сообщении.

Суд вынес соучастнику приговор в виде 9,5 лет лишения свободы по части 5 статьи 33, пунктам «ж, к» части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство и статье 222 УК РФ „Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов“.
Следствие выяснило, что заказчиком убийства следователя Евгении Шишкиной является Ярослав Сумбаев. Шишкина занималась расследованием уголовного дела об организации им преступного сообщества, занимавшегося мошенничествами с использованием современных компьютерных технологий.
Сумбаев задержали на территории Грузии по уголовному делу, находившемуся в производстве органов внутренних дел. Генеральная прокуратура РФ будет добиваться привлечения его к уголовной ответственности по уголовному делу об убийстве Шишкиной.
Также в Грузии задержали еще одного предполагаемого соучастника — Ивана Кочеткова. Он занимался сбором информации и разработкой плана путей отхода исполнителя. Сейчас решается вопрос о его экстрадиции.
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Происшествия , Евгения Шишкина , Евгений Шишкин , Ярослав Сумбаев , Генпрокуратура РФ , МВД , Красногорск , Московская область
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