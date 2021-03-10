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В Омской академии МВД курсант застрелился во время учений 

Газета.Ru 23 минуты назад
Курсант МВД застрелился во время учений в Омске
Фото: РИА Новости
В управлении МВД Омской области проводят проверку по факту самоубийства 21-летнего курсанта полиции Виталия Граматчикова, передают местные СМИ. Молодой человек покончил с собой во время упражнений по стрельбе. Друзья погибшего рассказали, что причиной его поступка могло стать болезненное расставание с девушкой. В то же время родственники Виталия Граматчикова уверены: произошел несчастный случай.
В Омской академии МВД во время учебной стрельбы покончил с собой 21-летний курсант полиции Виталий Граматчиков. Об этом ТАСС сообщили в региональном управлении МВД.
Молодой человек совершил самоубийство, когда учащиеся только собирались выполнять упражнения и прозвучала команда приготовиться к стрельбе, уточняет издание «Аргументы и факты».
Граматчиков специально приехал на курсы академии МВД из Называевского района Омской области, чтобы стать полицейским, пишет kp.ru. С 30 ноября он проходил обучение по основной программе для рядового состава.
По данным портала, с 9 сентября 2020 года младший сержант работал в охране изолятора временного содержания ОМСВД по Называевскому району
В МВД и Следственном комитете проводится внутренняя проверка, передают омские СМИ. «Газета.Ru» отправила запрос в региональные управления СК РФ и МВД с просьбой подтвердить эту информацию.
Причины произошедшего официально пока не раскрываются. Друзья Граматчикова рассказали, что к суициду его могла толкнуть ссора с его 17-летней девушкой.
В статусе, который стоит сейчас на странице погибшего в соцсети «Вконтакте», написано: «Любовью шутит сатана». Знакомые курсанта сообщили, что Виталий Граматчиков и его подруга — оба из Называевска (город в Омской области). В Омске они жили в квартире, которую им предоставили родители девушки. По словам друзей Граматчикова, в последнее время она неоднократно пыталась расстаться с ним, но он каждый раз отговаривал ее.
Накануне трагедии девушка окончательно заявила Граматчикову, что уходит. «У меня завтра стрельбы, я покончу с собой!», — было последним, что молодой человек сказал ей на прощание, уверяют друзья.
Тем не менее двоюродная сестра Виталия Граматчикова Анастасия убеждена, что смерть курсанта — несчастный случай.

«Мы с ним действительно были очень близкими людьми, — рассказала она kp.ru. — И ни я, ни кто-то другой из родных понятия не имел, что у него какие-то сложности. Да их и не было у него. Буквально на днях он приезжал ко мне в гости. У него было отличное настроение, строил планы. Ему оставалось доучиться совсем немного, после этого он хотел вернуться домой, в Называевск, и служить там».

Девушка добавила, что Виталий Граматчиков был единственным ребенком в семье.

«Его мама сейчас в очень подавленном состоянии. Но нас, родственников, много. Мы все собрались, чтобы ее поддержать», — подчеркнула Анастасия.

В декабре 2019 года похожая история случилась в Иркутске. 20-летний солдат-срочник покончил с собой на железнодорожной станции «Иркутск-Сортировочный», сообщали в региональном управлении Следственного комитета РФ.
По информации агентства «Вести-Иркутск», незадолго до инцидента военнослужащий поссорился со своей девушкой. В Иркутске солдат был проездом в составе военного караула, который сопровождал груз.
Месяцем ранее, в ноябре 2019 года, в Новоуральске Свердловской области покончил с собой солдат срочной службы, уроженец Нижнего Тагила Олег Муллаянов. По данным портала E1, у молодого человека были психические проблемы, которые и могли стать причиной суицида.

«Погибший оставил записку, что не может жить с прошлым. О неуставных отношениях речь не идет», — заявляла председатель Комитета солдатских матерей Новоуральска Екатерина Патракова.

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Происшествия , СКР , МВД , Газета.Ru , Аргументы и Факты , Комсомольская правда , Омская Область
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