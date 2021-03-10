В Махачкале задержали парикмахера-педофила 

Махачкале задержали мужчину-парикмахера по подозрению в совершении действий сексуального характера в адрес несовершеннолетних детей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Предполагается, что он может быть причастен к двум эпизодам педофилии.

По данным канала, мужчина надругался над двумя мальчиками, которых мамы привели в парикмахерскую и ненадолго отошли в магазин. По словам детей, после ухода женщин подозреваемый отложил ножницы и начал к ним приставать. Мальчики рассказали обо всем матерям, а те обратились в полицию.

Мужчина свою вину признал.

Следователи считают, что эпизодов насилия могло быть больше. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело, ему может грозить до 20 лет лишения свободы.