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В Махачкале задержали парикмахера-педофила 

Газета.Ru и ещё 3 24 минуты назад
В Махачкале задержали парикмахера-педофила
Фото: РИА Новости
В Махачкале задержали мужчину-парикмахера по подозрению в совершении действий сексуального характера в адрес несовершеннолетних детей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Предполагается, что он может быть причастен к двум эпизодам педофилии.
По данным канала, мужчина надругался над двумя мальчиками, которых мамы привели в парикмахерскую и ненадолго отошли в магазин. По словам детей, после ухода женщин подозреваемый отложил ножницы и начал к ним приставать. Мальчики рассказали обо всем матерям, а те обратились в полицию.
Мужчина свою вину признал.
Следователи считают, что эпизодов насилия могло быть больше. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело, ему может грозить до 20 лет лишения свободы.
Ранее в Госдуме предложили кастрировать педофилов.
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