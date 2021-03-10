Актрису на Porsche остановили без прав

Правоохранители остановили для проверки Porsche Panamera и обнаружили, что за рулем машины находится актриса Альвина Сабекия (Тозлиян), у которой с собой нет прав. А у ее спутника нашли свертки с подозрительным порошком, пишет РЕН ТВ.

По данным издания, инцидент произошел на Федеративном проспекте в Москве. У звезды фильма «Я украду тебя у всего мира», управляющей Porsche Panamera, не оказалось с собой водительского удостоверения.

При этом ее спутник сильно занервничал после вопроса, есть ли у молодых людей при себе запрещенные предметы или вещества. В итоге правоохранители приняли решение обыскать его. В результате в нижнем белье молодого человека были найдены два свертка с порошкообразным веществом, которое уже направлено на экспертизу, пишет издание.