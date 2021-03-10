Актрису на Porsche остановили без прав

Правоохранители остановили для проверки Porsche Panamera и обнаружили, что за рулем машины находится актриса Альвина Сабекия (Тозлиян), у которой с собой нет прав. А у ее спутника нашли свертки с подозрительным порошком, пишет РЕН ТВ.
По данным издания, инцидент произошел на Федеративном проспекте в Москве. У звезды фильма «Я украду тебя у всего мира», управляющей Porsche Panamera, не оказалось с собой водительского удостоверения.
При этом ее спутник сильно занервничал после вопроса, есть ли у молодых людей при себе запрещенные предметы или вещества. В итоге правоохранители приняли решение обыскать его. В результате в нижнем белье молодого человека были найдены два свертка с порошкообразным веществом, которое уже направлено на экспертизу, пишет издание.
Как сообщал «Рамблер», в сентябре 2019 года сотрудники ГИБДД Москвы в ходе досмотра обнаружили у актрисы Натальи Бочкаревой 0,69 грамма запрещенного вещества. В отношении нее было возбуждено дело по 228-й статье Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на три года. В течение нескольких месяцев актриса отрицала факт обнаружения у нее наркотиков, однако в январе 2020 года в суде полностью признала вину и раскаялась.