ФСБ предотвратила теракт в школе Пензы

ФСБ России задержала подозреваемого в подготовке теракта в образовательном учреждении Пензы , у него изъяты охотничье ружье и инструкции по изготовлению взрывного устройства. Об этом ТАСС сообщили в среду в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ. Как уточнили в пресс-службе СК , подросток планировал совершить теракт в своей школе в апреле этого года.

"Федеральной службой безопасности во взаимодействии со Следственным комитетом и МВД России в Пензенской области предотвращен террористический акт в образовательном учреждении. В результате проведенных мероприятий задержан причастный к подготовке данного преступления гражданин России", — сообщили в ЦОС. У него изъяты охотничье ружье и порох, средства связи, содержащие инструкции по изготовлению самодельного взрывного устройства.

В свою очередь в пресс-службе СК сообщили, что задержанный — 16-летний подросток, который планировал устроить теракт в школе в апреле этого года.

"Испытывая неприязнь и враждебность по отношению к своим одноклассникам и педагогам, планировал в апреле 2021 года совершить террористический акт в своей школе, — отметили в СК. — С этой целью несовершеннолетний разработал план совершения преступления с использованием гладкоствольного охотничьего ружья".

В СК сообщили, что следователи вышли в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, но cудом была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Данное решение будет обжаловано, добавили в ведомстве.