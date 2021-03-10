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ФСБ предотвратила теракт в образовательном учреждении Пензы 

ТАСС 23 минуты назад
ФСБ предотвратила теракт в школе Пензы
Фото: РИА Новости
ФСБ России задержала подозреваемого в подготовке теракта в образовательном учреждении Пензы, у него изъяты охотничье ружье и инструкции по изготовлению взрывного устройства. Об этом ТАСС сообщили в среду в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ. Как уточнили в пресс-службе СК, подросток планировал совершить теракт в своей школе в апреле этого года.

"Федеральной службой безопасности во взаимодействии со Следственным комитетом и МВД России в Пензенской области предотвращен террористический акт в образовательном учреждении. В результате проведенных мероприятий задержан причастный к подготовке данного преступления гражданин России", — сообщили в ЦОС. У него изъяты охотничье ружье и порох, средства связи, содержащие инструкции по изготовлению самодельного взрывного устройства.

В свою очередь в пресс-службе СК сообщили, что задержанный — 16-летний подросток, который планировал устроить теракт в школе в апреле этого года.
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"Испытывая неприязнь и враждебность по отношению к своим одноклассникам и педагогам, планировал в апреле 2021 года совершить террористический акт в своей школе, — отметили в СК. — С этой целью несовершеннолетний разработал план совершения преступления с использованием гладкоствольного охотничьего ружья".

В СК сообщили, что следователи вышли в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, но cудом была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Данное решение будет обжаловано, добавили в ведомстве.
Ранее уполномоченный по правам ребенка в Пензенской области Елена Столярова сообщила, что в школе у подростка не было конфликтов и он не стоял на внутришкольном учете.
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Происшествия , Елена Столярова , ФСБ , СКР , МВД
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