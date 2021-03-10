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Москва

ФСБ задержала экс-совладельца сети Spar 

Артём Кульша 40 минут назад
ФСБ задержала экс-совладельца сети Spar
Фото: РИА Новости
Бывший совладелец сети Spar Аллахверди Абдулаев задержан по подозрению в хищении. Об этом сообщает РБК.
Осведомленные собеседники рассказали изданию, что в декабре следственный департамент МВД возбудил уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере» по факту хищения восьми миллиардов рублей у Сбербанка.
Вчера в рамках его расследования в Санкт-Петербурге в квартирах сотрудников компании «ТД Интерторг» прошло более 30 обысков, а сегодня Абдулаев и еще два топ-менеджера фирмы, юрист и финансовый директор, были задержаны сотрудниками управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ.
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В феврале, как сообщал «Рамблер», Замоскворецкий районный суд Москвы признал экс-губернатора Хабаровского края и бывшего вице-президента и советника компании «Роснефть» Виктора Ишаева виновным в хищении 7,5 миллиона рублей у «Роснефти» и приговорил его к пяти годам лишения свободы условно со штрафом в размере 800 тысяч рублей.
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Происшествия , Виктор Ишаев , ФСБ , Сбербанк России , МВД , Роснефть
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