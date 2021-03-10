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В Приморье выявили незаконный экспорт металлолома на 1 млрд 

Павел Тиунов 28 минут назад
В Приморье выявили незаконный экспорт металлолома на 1 млрд
Фото: РИА Новости
Сотрудники ФСБ совместно со следователями СК провели обыски в офисах Владивостокского рыбного порта, сообщает издание PrimeMedia. Правоохранители расследуют дело о нелегальном вывозе из страны стратегических товаров.
Совладельца ОАО «Владивостокский морской рыбный порт» Дениса Сарану и шестерых сотрудников компании задержали. В настоящее время все они находятся на допросах. Обыски прошли не только в офисных помещениях порта, но и в других компаниях, принадлежащих Саране и входящих в группу ООО «Металлторг».
Источник издания в правоохранительных органах заявил, что известный в Приморье предприниматель проходит по делу о незаконном экспорте металлолома на сумму более 1 миллиарда рублей. Расследование продолжается.
В январе, как сообщал «Рамблер», во Владивостоке был задержан начальника отдела УМС администрации города Дмитрий Пикула. По версии следователей, заместитель высокопоставленного чиновника договорился о получении взятки в размере 3,7 миллиона рублей за оформление земельного участка на подставное лицо. Деньги, часть из которых оказалась муляжом, были переданы 19 января 2021 года. Процесс передачи взятки проходил под контролем сотрудников ФСБ. Пикулу задержали прямо на совещании. Правоохранители продолжают выяснять обстоятельства преступления.
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Происшествия , Денис Сарана , ФСБ , МВД
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