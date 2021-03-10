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В Республике Алтай задержан министр здравоохранения 

News.ru и ещё 14 26 минут назад
Министра здравоохранения задержали на Алтае
Фото: med04.ru
Силовики задержали министра здравоохранения Республики Алтай Сергея Коваленко. Его подозревают в получении взятки.
Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. Агентство уточняет, что факт задержания пока не подтвердили в пресс-службе следственного управления СКР по Республике Алтай, но и опровергать его не стали.
Должность главы республиканского Минздрава Коваленко занял в ноябре 2019 года. Прежде работал на посту замглавы Минздрава Алтая, на различных постах в ЦРБ.
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Ранее NEWS.ru сообщал, что большинство из тех девяти тысяч человек, кто в 2020 году был осуждён в России за коррупцию, отделались штрафами и условными сроками. Об этом рассказал начальник управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры РФ Виктор Балдин. За 2020 год судами вынесено свыше восьми тысяч обвинительных приговоров.
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Комментарии 8
Происшествия , Виктор Балдин , Сергей Коваленко , Минздрав РФ , Генпрокуратура РФ , СКР , Алтай , Монголия , Республика Алтай
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