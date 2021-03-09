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Соседи захотели переселить «скопинского маньяка» 

РИА Новости 42 минуты назад
Соседи захотели переселить «скопинского маньяка»
Фото: © Криминальная Россия/YouTube
Соседи "скопинского маньяка" Виктора Мохова планируют написать письмо в местную администрацию с просьбой переселить его. Об этом "Московскому комсомольцу" рассказала одна из жительниц города Скопин.
Она отметила, что большинство скопинцев до сих пор с опаской относятся к мужчине.

"Молодежь там не тусуется. Знаю, что родители предупредили своих детей: если пересекутся случайно с Моховым, чтобы не заговаривали с ним", — продолжила собеседница издания.

По ее словам, жители также предполагают, что Мохов сам решит переехать в Рязань или Москву.
В 2000 году Виктор Мохов — слесарь из города Скопина Рязанской области — похитил двух девушек 14 и 17 лет. Он продержал их в подвале почти четыре года: в неволе одна из них дважды родила от Мохова, но преступник отбирал детей. Слесарь морил девушек голодом, держал без света, бил резиновым шлангом, травил слезоточивым газом. Пленниц освободили в мае 2004 года, после того как им случайно удалось передать на волю записку.
В 2005 году Мохова приговорили к 17 годам колонии строгого режима, но в 2012-м этот срок сократили на два месяца. На прошлой неделе преступник вышел на свободу из колонии Саратовской области, после чего вернулся в Скопин. За ним установили надзор по месту жительства: шесть лет Мохову нельзя посещать массовые мероприятия, гулять по ночам и без разрешения выезжать за пределы района, он обязан дважды в месяц отмечаться в местной полиции.
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Комментарии 1
Происшествия , Виктор Мохов , ФСИН , Московский комсомолец
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