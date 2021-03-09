Соседи захотели переселить «скопинского маньяка» 

Соседи "скопинского маньяка" Виктора Мохова планируют написать письмо в местную администрацию с просьбой переселить его. Об этом "Московскому комсомольцу" рассказала одна из жительниц города Скопин

Она отметила, что большинство скопинцев до сих пор с опаской относятся к мужчине.

"Молодежь там не тусуется. Знаю, что родители предупредили своих детей: если пересекутся случайно с Моховым, чтобы не заговаривали с ним", — продолжила собеседница издания.

По ее словам, жители также предполагают, что Мохов сам решит переехать в Рязань или Москву.

В 2000 году Виктор Мохов — слесарь из города Скопина Рязанской области — похитил двух девушек 14 и 17 лет. Он продержал их в подвале почти четыре года: в неволе одна из них дважды родила от Мохова, но преступник отбирал детей. Слесарь морил девушек голодом, держал без света, бил резиновым шлангом, травил слезоточивым газом. Пленниц освободили в мае 2004 года, после того как им случайно удалось передать на волю записку.