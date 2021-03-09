Porsche пробил стену паркинга в Москве и повис в воздухе

Москве автомобиль пробил стену парковки на третьем этаже. Соответствующее видео с места событий публикует Telegram-канал Life SHOT.

Водитель Porsche, не справившись с управлением иномарки врезался в стену многоуровневого паркинга ЖК «Ривер Парк» на юго-востоке столицы. Транспортное средство удалось остановить, но его передняя часть повисла в воздухе.