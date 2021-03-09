В Петербурге пьяная фотомодель избила свою бабушку 

Известная петербуржская фотомодель была задержана по подозрению в избиении своей бабушки, доставленной в больницу в тяжелом состоянии. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет РИА Новости.

По словам источника, в ночь на 7 марта девушка сама позвонила в полицию и заявила о том, что ее бабушка упала и повредила глаз.

«Пострадавшая была госпитализирована в тяжелом состоянии. Утром по подозрению в избиении отправленной в больницу пенсионерки была задержана ее внучка, ранее сообщившая о якобы падении пожилой женщины», — пояснил он, подчеркнув, что задержанная является известной в городе моделью.

В полиции рассказали, что девушка подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и находилась в состоянии алкогольного опьянения.

«Рамблер» писал, что ранее в Кузбассе 38-летняя внучка убила в ходе ссоры топором свою 87-летнюю бабушку. Женщину признали вменяемой, она написала чистосердечное признание.

А в Москве 11-летняя девочка зашла в комнату к своей прабабушке, пообещала ей «сюрприз» и попросила закрыть глаза. После того, как пенсионерка закрыла глаза, правнучка достала нож и нанесла ей три удара в плечо и в голову. После чего ушла в свою комнату.