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В Петербурге заключили под стражу жестоко избившую бабушку фотомодель 

ТК «Звезда» и ещё 3 1 час назад
Петербургскую фотомодель заподозрили в избиении бабушки
Фото: Газета.Ru
В Санкт-Петербурге заключили под стражу девушку, подозреваемую в избиении своей бабушки. Об этом «Звезде» сообщили в пресс-службе ГУВД по региону.
Инцидент произошел в ночь на 7 марта — в полицию поступило сообщение о получении телесных повреждений 81-летней женщиной в квартире на проспекте Науки. Полиция провела проверку и задержала по подозрению в преступлении 25-летнюю внучку женщины. Возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).
«Сейчас подозреваемая арестована, в отношении нее выбрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сказал начальник пресс-службы полицейского главка Вячеслав Степченко.
По данным СМИ, подозреваемая является известной фотомоделью. На бабушку она набросилась в состоянии алкогольного опьянения и изначально хотела скрыть преступление, заявив, что пенсионерка упала.
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Происшествия , Вячеслав Степченко , МВД , Санкт-Петербург
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