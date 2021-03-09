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В метро Москвы музыкант избил пассажира за просьбу не фальшивить 

Артём Кульша 33 минуты назад
В метро Москвы музыкант избил пассажира за просьбу не фальшивить
Фото: ТАСС
В Московском метрополитене музыкант избил пассажира после просьбы не фальшивить. Об этом сообщает телеграм-канал «Мэш».
Ранее издание «МВД Медиа» сообщило, что в вагоне поезда на станции «Охотный ряд» Сокольнической линии 33-летний пассажир сделал 25-летнему замечание о соблюдении правил поведения в общественном транспорте. В ответ последний распылил первому в лицо содержимое газового баллончика и нанес несколько ударов в область головы и тела, после чего скрылся.
Потерпевший получил химический ожог век и гематомы в области головы и левой ноги и был госпитализирован.
Подозреваемый был задержан по месту фактического проживания в центре Москвы. В его отношении было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Черемушкинский районный суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.
По данным «Мэша», подозреваемый был музыкантом, а потерпевший попросил его петь потише или попадать в ноты.
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