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Москва

Семья погибла в провалившемся под лед автомобиле 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Автомобиль провалился под лед на реке Раздольная в Приморском крае. Погибли двое взрослые и трое детей, заявила сегодня прокуратура региона.
По данным ведомства, трагедия произошла недалеко от поселка Тавричанка в Надеждинском районе.

«В автомобиле находилась семья, включая троих детей. Проведение проверочных мероприятий, в ходе которых будут установлены причины и условия произошедшего, поручено прокуратуре Надеждинского района», — отметили в пресс-службе.

Местные жители рассказали, что двое взрослых и трое детей отправились на рыбалку на автомобиле Nissan Datsun. В назначенное время семья не вернулась, и родственники забили тревогу. Сегодня утром очевидцы заметили крышу машины в полынье, отмечает ФАН.
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При этом, по данным очевидцев, из автомобиля смогла выбраться женщина, однако она скончалась от переохлаждения до прибытия помощи.
«Рамблер» писал, что ранее жительница Перми утонула вместе с сыном на глазах у мужа. Автомобиль ВАЗ-2109 скатился в реку с парковки у магазина. Внутри находились 36-летняя женщина и двое ее сыновей двух и четырех лет. Муж женщины и прохожий пытались спасти их. Им удалось вытащить из уходившего под воду автомобиля младшего ребенка, но женщину и второго мальчика спасти они не смогли.
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Происшествия , Видео
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