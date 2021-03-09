Семья погибла в провалившемся под лед автомобиле 

Автомобиль провалился под лед на реке Раздольная в Приморском крае . Погибли двое взрослые и трое детей, заявила сегодня прокуратура региона.

По данным ведомства, трагедия произошла недалеко от поселка Тавричанка в Надеждинском районе.

«В автомобиле находилась семья, включая троих детей. Проведение проверочных мероприятий, в ходе которых будут установлены причины и условия произошедшего, поручено прокуратуре Надеждинского района», — отметили в пресс-службе.

Местные жители рассказали, что двое взрослых и трое детей отправились на рыбалку на автомобиле Nissan Datsun. В назначенное время семья не вернулась, и родственники забили тревогу. Сегодня утром очевидцы заметили крышу машины в полынье, отмечает ФАН.

При этом, по данным очевидцев, из автомобиля смогла выбраться женщина, однако она скончалась от переохлаждения до прибытия помощи.

«Рамблер» писал, что ранее жительница Перми утонула вместе с сыном на глазах у мужа. Автомобиль ВАЗ-2109 скатился в реку с парковки у магазина. Внутри находились 36-летняя женщина и двое ее сыновей двух и четырех лет. Муж женщины и прохожий пытались спасти их. Им удалось вытащить из уходившего под воду автомобиля младшего ребенка, но женщину и второго мальчика спасти они не смогли.