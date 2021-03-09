В Хакасии пропали трое туристов 

"Информация о том, что трое мужчин, проживающих в одной из гостиниц пос. Приисковый, не вернулись с туристического маршрута, поступила накануне ночью. Сегодня утром группа спасателей Южно-Сибирского поисково-спасательного отряда МЧС России в составе семи человек и пяти единиц техники выдвинулась к месту происшествия для организации поисковых мероприятий", — говорится в сообщении.