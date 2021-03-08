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Десять человек упали с балкона в ходе драки в грузинской епархии 

News.ru 9 минут назад
Десять человек упали с балкона в ходе драки в епархии в Грузии
Фото: Wikipedia
Закрытое заседание священнослужителей в Чконидской епархии в Мартвили (Грузия) закончилось дракой.
Мероприятие в качестве председателя вёл новый правящий митрополит Стефан, сообщает телеканал Rustavi 2. Он объявил о приостановке сана первосвященников двум дьяконам, после чего среди служителей церкви вспыхнул конфликт.
К выяснению отношений подключились представители паствы. Конфликт перерос в потасовку, часть участников которой оказались на балконе второго этажа здания. У конструкции обвалились деревянные перила и десять человек сорвались вниз, шестеро из них получили травмы различной степени тяжести. Среди пострадавших есть журналисты и операторы грузинских телекомпаний.
Ранее 10-летние российские хоккеисты устроили массовую драку на льду, писал NEWS.ru. Инцидент произошёл во время встречи между клубами «Южный Урал» и «Сарматы» в ходе детского первенства Оренбургской области. Потасовка началась внезапно у одного из бортов площадки. Постепенно все хоккеисты начали бросать на лёд клюшки и идти на подмогу товарищам. Судьям и тренерам пришлось вмешаться, чтобы остановить драку.
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