Десять человек упали с балкона в ходе драки в епархии в Грузии

Закрытое заседание священнослужителей в Чконидской епархии в Мартвили ( Грузия ) закончилось дракой.

Мероприятие в качестве председателя вёл новый правящий митрополит Стефан, сообщает телеканал Rustavi 2. Он объявил о приостановке сана первосвященников двум дьяконам, после чего среди служителей церкви вспыхнул конфликт.

К выяснению отношений подключились представители паствы. Конфликт перерос в потасовку, часть участников которой оказались на балконе второго этажа здания. У конструкции обвалились деревянные перила и десять человек сорвались вниз, шестеро из них получили травмы различной степени тяжести. Среди пострадавших есть журналисты и операторы грузинских телекомпаний.

Ранее 10-летние российские хоккеисты устроили массовую драку на льду, писал NEWS.ru. Инцидент произошёл во время встречи между клубами «Южный Урал» и «Сарматы» в ходе детского первенства Оренбургской области. Потасовка началась внезапно у одного из бортов площадки. Постепенно все хоккеисты начали бросать на лёд клюшки и идти на подмогу товарищам. Судьям и тренерам пришлось вмешаться, чтобы остановить драку.