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В Дагестане шесть человек отравились газом 

News.ru 16 минут назад
Четверо детей отравились газом в Дагестане
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Кизилюртовском районе Дагестана шесть человек отравились газом. Среди пострадавших — четверо детей.
Инцидент произошёл в жилом доме. Все пострадавшие были госпитализированы, их состояние оценивается как средней степени тяжести, сообщает РЕН ТВ.
Обстоятельства ЧП выясняются. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.
В феврале от отравления угарным газом погибли четыре человека в селе Чемодановка Бессоновского района Пензенской области. Происшествие случилось в многоквартирном доме на Фабричной улице. Как сообщалось, двое мужчин в возрасте 38 и 37 лет были найдены в квартире на четвёртом этаже, ещё одна женщина 59 лет и молодой человек 25 лет — на пятом. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.
Еще один трагический случай произошёл в новом доме в Коломне. Там в январе от отравления газом погибли воспитатель детского приюта и его беременная жена. По предварительной версии, газ скопился из-за неисправности вытяжки под водонагревателем, писал NEWS.ru.
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Происшествия , МВД , РЕН ТВ , Коломна , Московская область , Пензенская Область
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