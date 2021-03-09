Число жертв взрыва в Экваториальной Гвинее возросло до 98 

Число жертв серии взрывов на военной базе в Экваториальной Гвинее увеличилось до 98. Вице-президент страны Теодоро Нгема Обианг Манге заявил, что ранения получили 615 человек, передает AFP News Agency.
Напомним, взрывы на военных складах произошли 7 марта в городе Бата. Это крупнейший по численности населения город страны. Сообщалось о раненых и погибших, людей просили сдавать кровь.
Позже президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого рассказал, что причиной серии взрывов стала халатность сотрудников базы.