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В Подмосковье сгорел БДСМ-притон 

Павел Тиунов 28 минут назад
В Подмосковье сгорел БДСМ-притон
Фото: depositphotos.com
В подмосковном городе Железнодорожный сгорела квартира, в которой располагался БДСМ-притон, сообщает Telegram-канал Baza. Никто не пострадал.
Инцидент произошёл вечером 4 марта. На пульт дежурного спасательной службы пришло сообщение о возгорании в квартире на улице Октябрьской. Пожарные, прибыв по месту вызова, никого в жилье не обнаружили, но нашли приспособления для сексуальных утех: цепи, ремни, кресты, качели и т.д. Жильцы соседних квартир уверяют, что в сгоревших апартаментах располагался известный на всю округу БДСМ-клуб. Предполагается, что возгорание произошло из-за короткого замыкания в интимной игрушке китайского производства.
Пострадавших в инциденте нет. Помещение квартиры выгорело практически полностью. Обстоятельства ЧП выясняются.
В начале марта, как сообщал «Рамблер», в сгоревшей квартире в Санкт-Петербурге было обнаружено тело пенсионерки со связанными руками. Огонь возник в квартире на девятом этаже в доме №26 на Большой Пороховской улице. Спасатели потушили пожар, вскрыли дверь помещения и обнаружили там труп 37-летнего жильца, неоднократно судимого по уголовной статье о наркотиках, а также 75-летнюю женщину со связанными за спиной руками. Она находилась без сознания, была передана медицинским работникам, но скончалась в автомобиле скорой помощи. Позже выяснилось, что погибшие — мать и ее безработный сын. На момент прибытия пожарных они были живы, но отказались открыть им дверь. Через некоторое время после возникновения возгорания в квартире произошел взрыв.
Журналисты отмечают, что между мужчиной и его матерью регулярно возникали конфликты по той причине, что мужчина не работал. На шее пенсионерки нашли удавку, а на всем теле — множество гематом.
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