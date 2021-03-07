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«Скопинский маньяк» заработал почти 2 млн рублей за пару дней на свободе 

Майк Габриелян 26 минут назад
«Скопинский маньяк» заработал почти 2 млн рублей за пару дней
Фото: Рамблер
«Скопинский маньяк» Виктор Мохов благодаря желтой журналистике стал «звездой» и получил гонорар в 1 млн 850 тысяч рублей. Об этом сообщает телеграм-канал «Честный детектив». По его данным, 1,5 млн рублей Мохову заплатил федеральный телеканал. Съемки состоялись, но в эфир шоу не выпустили из-за возникшего скандала.
Журналисты другого российского издания взяли у Мохова интервью в отеле Скопина. Ему заплатили 350 тысяч рублей.
В итоге за пару дней после освобождения Мохову досталось почти 2 млн рублей.

«Вместо того, чтобы спешить отметиться в местном отделе полиции, опасный преступник устроил «гастрольный чёс… Коллеги, может не надо платить „гонорар“ таким, как Виктор Мохов? Или вы хотите создать реальность, в которой человек, истязавший несовершеннолетних девочек, становится звездой?», — пишет канал.

Мохов после освобождения должен находиться под административным надзором и отмечаться в местном отделении полиции.
Скопинский маньяк пригрозил своим жертвам
Ранее «Рамблер» сообщал, что скопинский маньяк Виктор Мохов попытался оправдать свое преступление.
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Происшествия , Виктор Мохов
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