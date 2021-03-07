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Ангар загорелся на севере Москвы 

РИАМО и ещё 5 34 минуты назад
Ангар загорелся на севере Москвы
Фото: В Подмосковье
Возгорание произошло вечером в воскресенье в ангаре, расположенном на улице Зорге в Москве, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по столице.
Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 17:43. «По прибытию пожарно-спасательных расчетов — происходит возгорание внутри ангара, находящегося на реконструкции, поделен на отсеки. Возгорание в одном из отсеков», — говорится в сообщении.
Площадь пожара уточняется. На месте организован штаб пожаротушения.
Сведений о пострадавших при возгорании не поступало.
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