Ангар загорелся на севере Москвы 

Возгорание произошло вечером в воскресенье в ангаре, расположенном на улице Зорге в Москве, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по столице.
Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 17:43. «По прибытию пожарно-спасательных расчетов — происходит возгорание внутри ангара, находящегося на реконструкции, поделен на отсеки. Возгорание в одном из отсеков», — говорится в сообщении.
Площадь пожара уточняется. На месте организован штаб пожаротушения.
Сведений о пострадавших при возгорании не поступало.