Ангар загорелся на севере Москвы 

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Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 17:43. «По прибытию пожарно-спасательных расчетов — происходит возгорание внутри ангара, находящегося на реконструкции, поделен на отсеки. Возгорание в одном из отсеков», — говорится в сообщении.

Площадь пожара уточняется. На месте организован штаб пожаротушения.

Сведений о пострадавших при возгорании не поступало.