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Появились подробности крушения вертолета с российскими военными в ЦАР 

Lenta.ru и ещё 1 3 часа назад
Появились подробности крушения вертолета с российскими военными в ЦАР
Фото: РИА Новости
Появились подробности крушения вертолета с российскими военными специалистами, который разбился в Центральноафриканской республике (ЦАР). Об этом стало известно в эфире программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1».

«Мы поднялись в воздух и начали резко кружиться. Кружились-кружились и упали. (…) Никто не пострадал. Упали на мягкую почву», — рассказал корреспонденту Александру Рогаткину раненый боец.

Командир отряда запросил срочную эвакуацию на вертолете. Когда он приземлился в болото, из его бака вытекло топливо. В итоге произошло возгорание.
Вертолет с российскими военными специалистами разбился в ЦАР
Летчика и раненого инструктора доставили с военным конвоем до ближайшего аэродрома. Уточняется, что дорога заняла пять часов, поскольку передвигаться нужно было по разбитой грунтовке. Оттуда уже их отправят в Москву.
Ранее сообщалось, что официально информация о крушении вертолета не подтверждается.
В декабре Россия по просьбе властей ЦАР направила в страну 300 военных инструкторов. Уточнялось, что на месте они займутся обучением военнослужащих национальной армии республики. В то же время появлялась информация о том, что армии ЦАР начали помогать российские наемники — их заметили в 130 километрах к северо-западу от столицы республики Банги вместе с наемниками из Руанды и представителями Вооруженных сил ЦАР (FACA).
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