Мощные взрывы прогремели в Экваториальной Гвинее 

городе Бата Экваториальной Гвинеи произошёл ряд мощных взрывов. В Сети появились видео с места происшествия.

JUST IN — Equatorial Guinea's largest city #Bata rocked by several massive explosions. pic.twitter.com/uhVaZ1g1BH— Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) March 7, 2021 На кадрах с места происшествия запечатлены разрушенные дома, виднеются столбы дыма. Причины взрывов пока не уточняются, сообщает портал AhoraEg.

Службы экстренного реагирования уже осуществляют перевозку пострадавших в медицинские центры. Как сообщают местные СМИ, в результате взрывов есть погибшие.

Ранее NEWS.ru писал, что в столице Сомали Могадишо прогремел взрыв. Двое погибли, сообщают местные правоохранительные органы. Самодельное взрывное устройство взорвалось рядом с крупнейшим городским КПП. Помимо убитых есть раненые, рассказал полицейский Ахмед Дахир. По его словам, мишенью террористов был один из столичных чиновников. В то же время портал Goobjoog News сообщил, что при взрыве погиб чиновник, а также имеются трое пострадавших.