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В Красноярском крае ребенок погиб, задохнувшись в снегу 

РИА Новости 22 минуты назад
Ребенок задохнулся в сугробе под Красноярском
Фото: РИА Новости
Следователи возбудили дело после смерти 11-летнего ребенка на севере Красноярского края, который, вероятно, задохнулся под снегом после прыжка в сугроб, сообщает пресс-служба регионального главка СК.

"В Мотыгинском районе по факту смерти 11-летнего мальчика возбуждено уголовное дело … По предварительным данным, когда бабушка мальчика ушла по делам из дома, ребенок пошел гулять на улицу и стал прыгать в сугроб с крыши сарая. Прыгнув в очередной раз, он упал головой вниз, не смог самостоятельно выбраться из-под толщи снега и задохнулся. В настоящее время по данному факту … возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности малолетнему)", — говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что сообщение о безвестном исчезновении 11-летнего мальчика в Мотыгинском районе Красноярского края поступило ночью 6 марта. Оперативники обнаружили тело ребенка без внешних признаков насильственной смерти в огороде за надворными постройками. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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