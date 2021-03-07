Жениха и невесту нашли мертвыми в ванной в Подмосковье

Трупы жениха и невесты нашли в субботу вечером в подмосковной квартире. Инцидент произошел в поселке Горки Ленинские (Видновский район Московской области ), сообщает «МК»

Мать 28-летнего мужчины зашла в квартиру и увидела, что в ванной лежат трупы сына и его 20-летней избранницы. Причина смерти пока неизвестна. Родня утверждает, что погибшие не помышляли о суициде. Они собирались в скором времени пожениться.