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Трупы жениха и невесты нашли в ванной в квартире в Подмосковье 

Майк Габриелян 57 минут назад
Жениха и невесту нашли мертвыми в ванной в Подмосковье
Фото: РИА Новости
Трупы жениха и невесты нашли в субботу вечером в подмосковной квартире. Инцидент произошел в поселке Горки Ленинские (Видновский район Московской области), сообщает «МК».
Мать 28-летнего мужчины зашла в квартиру и увидела, что в ванной лежат трупы сына и его 20-летней избранницы. Причина смерти пока неизвестна. Родня утверждает, что погибшие не помышляли о суициде. Они собирались в скором времени пожениться.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в китайском городе Вэньчжоу невеста, фотограф и визажист погибли во время свадебной фотосессии на берегу моря.
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